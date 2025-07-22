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"ЛУКОЙЛ" применил ИИ при оценке пригодности резервуара для захоронения СО2

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в 2024 году опробовал предложение работника компании, связанное с геологической оценкой пригодности резервуара для захоронения СО2 с помощью искусственного интеллекта, который проводит моделирование участков.

"В процессе анализа данных выявляются потенциальные тектонические нарушения, что позволяет оценить риски разгерметизации резервуаров для хранения CO2. Проект реализован, проведена оценка эффективности метода", - говорится в отчете об устойчивом развитии "ЛУКОЙЛа" за 2024 год.

Планы компании включают запуск пилотных проектов, связанных с применением ИИ и дистанционного контроля опасных производственных объектов, а также анализ потенциала расширения портфеля IT-продуктов, отмечается в документе. Соответствующая программа включает задачи по разработке и апробации технологий, основанных на использовании нейронных сетей, таких как большие языковые модели (LLM), поисково-дополненная генерация (RAG), распознавание и синтез речи (NLG) с последующим внедрением в бизнес-процессы в случае доказанной эффективности.

Одним из достижений компании является создание информационной системы для управления разработкой зрелых месторождений.

"Благодаря использованию алгоритмов машинного обучения программный продукт обеспечивает расчет оптимальных режимов эксплуатации нагнетательных и добывающих скважин", - поясняет НК. В результате операторы могут управлять обводненностью продукции скважин, сокращать непроизводительные операции (закачка воды и отборы жидкости). Экономический потенциал состоит в увеличении добычи нефти за счет вовлечения в разработку слабодренируемых запасов, уточняется в отчете.

Технология уже применяется на 29 месторождениях в Западной Сибири и Пермском крае, ведется работа по ее адаптации на других объектах.

Как сообщалось, "ЛУКОЙЛ" нашел более 2 тысяч объектов, потенциально пригодных для хранения СО2, к середине 2026 года завершит их полномасштабную оценку.

ЛУКОЙЛ Пермский край Западная Сибирь СО2
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