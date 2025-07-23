Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 23 июля остается нулевой

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 23 июля, как и две недели назад, остается на нулевом уровне. Такой расчет представил Минсельхоз.

Нулевая ставка действует с 9 июля 2025 года.

Пошлина на ячмень также остается нулевой, на кукурузу - снижается до 840,8 рубля с 947,1 рубля неделей ранее.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $225 за тонну на пшеницу ($226,7 за предыдущий период), $192,9 - на ячмень ($193,5), $231,7 - на кукурузу ($232,1).

Новые ставки будут действовать по 29 июля.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

По данным источников на зерновом рынке, базовая цена для расчета пошлин на ячмень и кукурузу может повыситься на 1 тыс. рублей, на пшеницу - не изменится. Минсельхоз эту информация не комментирует.