Экспортные цены на пшеницу из России выросли до $240/т на фоне низких продаж

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) за неделю выросли на $10, до $240 за тонну (FOB), сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Цены на американскую пшеницу снизились на $5, до $219 за тонну, на австралийскую -$2, до $254 за тонну. Пшеница других крупных экспортеров подорожала. Так, цены на румынскую выросли на $5, до $240, французскую - на $3, до $239, аргентинскую - на $2, до $231 за тонну. "Рост цен происходил под влиянием низких темпов экспорта из России и с Украины, где уборка продолжает отставать от прошлого года, а активность продаж со стороны производителей остается низкой", - пояснили в центре.

Говоря о других факторах, которые также влияли на формирование цен на пшеницу, аналитики сообщили, что Алжир приобрел на тендере 1,08 млн тонн пшеницы по $253-257 (преимущественно $257) за тонну (C&F) с поставкой с 16 сентября по 31 октября. В пересчете на FOB Новороссийск цена составила $227-231 за тонну.

Минсельхоз США снизил прогноз мировых запасов пшеницы на конец 2025/2026 сельхозгода на 1,2 млн тонн, до 261,5 млн тонн, тогда как рынок не ожидал изменений. Аграрное ведомство Украины прогнозирует сбор пшеницы в этом году на уровне 21,2 млн тонн, что на 1,2 млн тонн ниже, чем в прошлом (22,4 млн тонн), экспорт оценивает в 15-16 млн тонн (15,5 млн тонн).

Аналитики также заявили, что аномально жаркая и сухая погода на юге России в ближайшие две недели продолжит поддерживать высокие темпы уборки пшеницы и ухудшать состояние кукурузы и подсолнечника. В центральной России и Поволжье ожидается в основном благоприятная для развития посевов погода с умеренными осадками.

Экспортная цена на российский ячмень выросла за неделю на $8, до $215 за тонну. Цена в глубоководных портах осталась на уровне около 15 100 рублей за тонну (без НДС).

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах выросли на 1 200 рублей, до 17 100 рублей (без НДС), на малой воде - на 1 300 рублей, до 15 700-16 000 рублей за тонну.

На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) укрепились на 900 рублей, до 14 700-15 200 рублей за тонну (без НДС). Рост цен на зерно сдерживается активным подорожанием автоперевозок. В Поволжье цены на пшеницу выросли на 250 рублей, до 12 700-13 800 рублей, в центре - снизились на 1 200 рублей, до 13 500-13 700 рублей в связи с переходом основной массы покупателей на закупку зерна нового урожая.

В Сибири цены на пшеницу 4 класса оставались на уровне около 10 900-12 000 рублей за тонну при низкой активности рынка.