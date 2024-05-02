Минстрой предложил оценивать губернаторов по уровню цифровизации строительства

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минстрой предлагает включить цифровизацию строительной отрасли в оценку работы губернаторов, заявила советник главы министерства, замруководителя Центра Компетенций Елена Звонарева.

Она сообщила об этом на заседании секции "Цифровая трансформация строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

"Необходима поддержка со стороны первых лиц. Редкие губернаторы, кто вовлечен именно в историю развития цифровизации строительной отрасли в регионе. Есть пять ключевых отраслей, по которым считается KPI: это здравоохранение, образование, транспорт, госуправление и городская среда... Раздел горсреда это ближе к умному городу, стройки нет... Если есть возможность содействовать для того, чтобы увеличить заинтересованность в том числе и первых, и вторых, и третьих регионов, мы будем крайне признательны", - сказала Звонарева.

По ее данным на конец апреля, уже 87 регионов были подключены к ИСУП (информационная система управления проектами).

"Есть буквально девять регионов, которые слабенько совсем работают, но, тем не менее, все остальные достаточно активны, и самый ценный, пожалуй, результат на сегодняшний день - это то, что 78 регионов уже приняли нормативно-правовые акты именно регионального уровня о переходе на исключительно цифровой вид исполнительной документации. При этом в пяти регионах, вот буквально на позапрошлой неделе проходил штаб, мы ждем до 15 мая два региона еще в отстающих", - сказала Звонарева.

Она подчеркнула, что даже новые территории уже разрабатывают переходный период.

"У них будет время до 2026 года, но тем не менее есть 344-й приказ, который позволяет сейчас работать и в бумажном, и в цифровом виде", - напомнила эксперт.

По ее словам, использовать цифровые документы именно на этапе строительства особенно важно, потому что без этого сложно будет говорить про ИИ в благоустройстве, эксплуатации и т.д. Звонарева подчеркнула, что это сквозной инструмент, который дает экономию ресурсов, тем самым повышая цифровую культуру.

"У нас больше 1,3 тысячи муниципальных заказчиков в системе", - отметила она.

ИСУП - информационная система государственного (муниципального) заказчика в сфере строительства. Представляет собой облачную многопользовательскую информационную систему с набором инструментов автоматизации основных бизнес-процессов государственного (муниципального) заказчика. Система позволяет консолидировать и обрабатывать информацию о ходе реализации строительного проекта, и предоставлять ее с учетом различного уровня доступа пользователей. Пользователями системы являются федеральные, региональные и муниципальные заказчики в сфере строительства.