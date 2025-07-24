Нефть Brent подорожала до $68,75 за баррель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг на данных о запасах топлива в США и надеждах на заключение торгового соглашения между Штатами и Европейским союзом.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по московскому времени поднимается на $0,24 (0,35%), до $68,75 за баррель. В среду эти контракты подешевели на 8 центов, до $68,51 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,32 (0,49%), до $65,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 6 центов, до $65,25 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,17 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина сократились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 2,93 млн баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на прошлой неделе выросли на 455 тыс. баррелей.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывают сообщения о том, что ЕС приближается к заключению торгового соглашения с США, которое будет предусматривать пошлину в размере 15% на импорт европейских товаров в Штаты. Если соглашения не удастся достичь, Брюссель готов ввести повышенные пошлины на американские товары годовым объемом 93 млрд евро.

"На рынке нефти наблюдается умеренный оптимизм за счет довольно устойчивого спроса и ожиданий, что худшего сценария с пошлинами удастся избежать", - отмечает в этой связи Вишну Варатан из Mizuho Bank Ltd.