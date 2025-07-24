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Roche в I полугодии увеличила чистую прибыль на 18%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG в первой половине 2025 года увеличила чистую прибыль на 18%, компания подтвердила годовой прогноз.

В январе-июне чистая прибыль Roche составила 7,41 млрд франков ($9,3 млрд), или 9,23 франка в расчете на акцию, по сравнению с 6,26 млрд франков, или 7,8 франка на акцию, годом ранее. Рост прибыли без учета колебаний валютных курсов составил 25%.

Выручка компании увеличилась до 31,85 млрд швейцарских франков с 30,76 млрд франков годом ранее, выручка от продаж - до 30,94 млрд франков с 29,85 млрд франков.

Доход фармацевтического бизнеса стал больше на 6%, диагностического - сократился на 3%.

В США продажи фармацевтического подразделения компании выросли на 10%, в Европе и Японии - на 5%, в других странах - на 14%.

Компания подтвердила прогноз на 2025 год и по-прежнему ожидает, что темпы роста ее выручки в этом году составят 4-6%, прибыль в расчете на акцию без учета разовых факторов - 7-9%.

Roche Швейцария
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