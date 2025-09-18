Поиск

Швейцарская Roche заплатит до $3,5 млрд за американскую 89bio

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding договорилась о покупке американской 89bio за сумму до $3,5 млрд, сообщил покупатель.

При закрытии сделки, которое ожидается в четвертом квартале, Roche выплатит за каждую акцию 89bio по $14,5 в виде денежных средств, что соответствует оценке компании на уровне $2,4 млрд.

Акционеры 89bio смогут получить еще до $6 в расчете на акцию при выполнении условий по части коммерциализации препарата pegozafermin, включая объемы годовых продаж.

Сделка позволит Roche расширить портфель препаратов от сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, а также заболеваний почек. Кроме того, она откроет ей доступ к препаратам на стадии разработки, предназначенным для людей с ожирением и избыточным весом, в том числе pegozafermin.

