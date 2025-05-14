Инвестиции Roche в США на $50 млрд под угрозой из-за указа Трампа о ценах на лекарства

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Швейцарская Roche Holding AG предупредила, что недавно анонсированные ею инвестиции в США могут оказаться под угрозой из-за нового указа американского президента Дональда Трампа о ценообразовании на рецептурные препараты.

В понедельник Трамп подписал указ, устанавливающий срок в 30 дней для добровольного снижения фармкомпаниями цен на рецептурные препараты. В случае отказа компаний Вашингтон намерен снизить ценовые лимиты для закупки государством лекарств для программ Medicare и Medicaid. Предполагается, что министерство здравоохранения США разработает механизм привязки стоимости препаратов, приобретаемых государством, к более низким ценам, установленным в других странах.

Вступление в силу этого механизма "поставит под вопрос способность Roche финансировать существенные инвестиции в США, анонсированные ранее", заявила компания в ответ на запрос CNBC.

В апреле этого года Roche сообщила, что планирует в следующие пять лет инвестировать $50 млрд в расширение производственных мощностей и научно-исследовательских центров в США.

"Мы опасаемся, что этот указ подорвет позиции США как ведущей мировой фармацевтической и медицинской экосистемы, а также ослабит экономический рост и спровоцирует потери рабочих мест в стране", - отмечается в сообщении.

На данный момент в США работает 13 производственных предприятий и 15 R&D-центров Roche. Число сотрудников компании в стране превышает 25 тыс.

Акции Roche теряют в цене 1,4% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость практически не изменилась.