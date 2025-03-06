Поиск

ЦБ Турции ожидаемо снизил ключевую ставку до 42,5%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Центробанк Турции в четверг уменьшил ключевую процентную ставку на 2,5 процентного пункта, до 42,5% годовых с 45%.

Решение ЦБ совпало с ожиданиями аналитиков. В результате ставка семидневных операций РЕПО находится на годовом минимуме.

Турецкий регулятор начал повышать ставку в июне 2023 года, менее чем за год довел её до 50% с 8,5% и удерживал ставку на этом уровне восемь заседаний подряд.

Постепенное снижение ставки во многом стало следствием замедления инфляции в стране. Темпы роста потребительских цен в Турции в феврале составили 39,05% в годовом выражении против январских 44,12%. Это минимальный уровень с июня 2023 года, причем ослабление инфляции было отмечено по итогам восьмого месяца кряду.

Внутренний спрос способствует дезинфляционному тренду, а прогнозы для инфляции улучшаются, говорится в заявлении ЦБ. Денежно-кредитная политика останется ограничительной до тех пор, пока регулятор не добьется ценовой стабильности, а дальнейшие решения по ставке будут зависеть от поступающих статданных.

Курс турецкой нацвалюты слабо меняется в четверг и составляет 36,4362 лиры/$1. За последние двенадцать месяцев лира подешевела примерно на 14,35% в паре с американской валютой.

Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки Brent откатились к уровню закрытия торгов среды - $69,3 за баррель

Discord обсуждает с банками выход на биржу

Объем ФНБ вернулся к уровню начала года - 11,88 трлн рублей

Объем ФНБ вернулся к уровню начала года - 11,88 трлн рублей

Одобрена круглогодичная 50%-я скидка на перевозку детей в поездах дальнего следования

Одобрена круглогодичная 50%-я скидка на перевозку детей в поездах дальнего следования

Brent подорожала до $69,75 за баррель после падения котировок днем ранее

Brent подорожала до $69,75 за баррель после падения котировок днем ранее
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5955 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2196 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });