В США в июне продажи новостроек выросли меньше прогнозов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В США в июне продажи новых домов увеличились на 0,6% к маю и составили 627 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

В мае было реализовано 623 тысячи домов.

Аналитики в среднем ожидали роста продаж в июне до 650 тысяч, по данным Trading Economics.

В годовом выражении продажи новостроек снизились на 6,6%, в июне 2024 года показатель составил 671 тысячу домов.

Медианная цена нового дома в США за месяц уменьшилась на 4,9% и составила $401,8 тысячи.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец июня составляло 511 тысяч. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 9,8 месяца (9,7 месяца в мае). Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.