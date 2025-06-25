Продажи новостроек в США в мае снизились на 13,7%, сильнее прогноза

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в мае уменьшились на 13,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 623 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

В апреле было реализовано 722 тыс. домов, а не 743 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения продаж в апреле до 690 тыс. с ранее объявленного апрельского уровня, по данным Trading Economics.

В годовом выражении продажи новостроек снизились на 6,3%, в мае 2024 года показатель составлял 665 тыс.

Медианная цена нового дома в США за месяц повысилась на 3,7% и составила $426,6 тыс., средняя - поднялась на 2,2% до $522,2 тыс.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец мая составляло 507 тыс. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 9,8 месяца. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.