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"Магнит" довел долю в "Азбуке вкуса" до 84,05% за счет сделки с миноритариями

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" нарастил долю в "Азбуке вкуса" до 84,05% с 81,55%. По данным ЕГРЮЛ, с 22 июля основное операционное юрлицо "Магнита" - АО "Тандер" - является владельцем соответствующей доли в ООО "Городской супермаркет", работающем под брендом "Азбука вкуса".

При этом в мае, на этапе закрытия сделки по приобретению "Магнитом" сети "Азбука вкуса", речь шла о доле в 81,55%.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Магнита", компания увеличила долю в уставном капитале "Азбуки вкуса" за счет выкупа долей миноритарных акционеров.

Магазины "Азбуки вкуса" работают в сегменте премиальной розницы. Всего в управлении компании находится 171 магазин, включая 107 супермаркетов, 59 минимаркетов и 5 гипермаркетов. Большая часть магазинов расположена в Москве и Московской области, остальные магазины работают в Санкт-Петербурге.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России, развивает одноименную сеть в различных форматах, а также магазины под брендом "Дикси". На 31 декабря 2024 года компания насчитывала 31 483 торговые точки в 72 регионах РФ.

Азбука вкуса Магнит
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