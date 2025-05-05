ФАС согласовала сделку по приобретению "Магнитом" контроля в "Азбуке вкуса"

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство АО "Тандер" (операционная компания "Магнита") по приобретению доли в "Азбуке вкуса", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

30 апреля "Магнит" объявил о приобретении контрольной доли в ООО "Городской супермаркет", операционном юрлице "Азбуки вкуса". Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 100,4 тыс. кв. м. Точная доля приобретения в "Азбуке вкуса" и другие параметры сделки не раскрываются.

"Доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты. Таким образом, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на указанном рынке", - сообщили в ФАС.

Помимо этого, "Магнит" заявил о готовности "Азбуки вкуса" после закрытия сделки присоединиться к ограничению наценок до 10% на отдельные категории социально значимых товаров.

Магазины "Азбуки вкуса" работают в сегменте премиальной розницы. Всего в управлении компании находится 171 магазин, включая 107 супермаркетов, 59 минимаркетов и 5 гипермаркетов. Большая часть магазинов расположена в Москве и Московской области, остальные магазины работают в Санкт-Петербурге.