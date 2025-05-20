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"Магнит" приобрел 81,55% "Азбуки вкуса"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Магнит" закрыл сделку по приобретению "Азбуки вкуса", следует из сообщения ритейлера, опубликованного на ленте раскрытия.

Согласно сообщению , АО "Тандер" (основное операционное юрлицо "Магнита") стало владельцем 81,55% ООО "Городской супермаркет" (бренд "Азбука вкуса").

До этого "Магнит" не раскрывал приобретаемую долю в ритейлере. В начале мая ФАС сообщала о согласовании сделки.

30 апреля "Магнит" сообщил о приобретении контрольной доли в ООО "Городской супермаркет", операционном юрлице "Азбуки вкуса". Ключевые параметры сделки не раскрывались.

Общая торговая площадь приобретенных активов составляет 100,4 тыс. кв. м. Также в контур сделки вошли пять фабрик-кухонь "Азбуки вкуса", три распределительных центра и складская инфраструктура доставки.

Магазины "Азбуки вкуса" работают в сегменте премиальной розницы. Всего в управлении компании находится 171 магазин, включая 107 супермаркетов, 59 минимаркетов и 5 гипермаркетов. Большая часть магазинов расположена в Москве и Московской области, остальные магазины работают в Петербурге.

Магнит Азбука вкуса АО "Тандер" ООО "Городской супермаркет"
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