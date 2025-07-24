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LVMH в I полугодии сократила чистую прибыль на 22%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в первом полугодии сократил чистую прибыль на 22% и выручку - на 4% на фоне сложной геополитической и экономической обстановки в мире, сообщается в отчетности.

Чистая прибыль компании в январе-июне составила 5,7 млрд евро против 7,27 млрд евро годом ранее. Прибыль от продолжающихся операций опустилась на 15% - до 9 млрд евро.

Выручка снизилась до 39,81 млрд евро с 41,68 млрд евро. Органическое снижение (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составило 3%.

Опрошенные Visible Alpha аналитики прогнозировали чистую прибыль в среднем на уровне 5,67 млрд евро при выручке в 40 млрд евро.

В крупнейшем для LVMH сегменте модной одежды и изделий из кожи продажи в первом полугодии сократились на 8% - до 19,12 млрд евро.

Реализация алкогольных напитков уменьшилась на 8% (до 2,59 млрд евро), часов и украшений - на 1% (до 5,09 млрд евро), парфюмерии и косметики - также на 1% (до 4,08 млрд евро).

Выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) практически не изменилась - 8,62 млрд евро.

Компания сообщила также, что планирует выплатить промежуточные дивиденды в размере 5,5 евро на акцию 4 декабря.

С начала 2025 года капитализация LVMH упала на 26% (до 240 млрд евро), тогда как как фондовый индекс CAC 40 прибавил почти 6%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (более 70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5,66 тысячи. Штат на конец 2024 года насчитывал более 215 тысяч сотрудников, около 40 тысяч из которых работают во Франции.

LVMH Франция Бернар Арно
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