Убыток российской "дочки" LVMH в 2024 году снизился в 4,3 раза

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус", российская "дочка" LVMH (Louis Vuitton Moеt Hennessy в 2022 году приостановила поставки в Россию алкогольной продукции) завершила 2024 год с чистым убытком в 22,5 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

По сравнению с 2023 годом, когда чистый убыток составлял 97,3 млн рублей, показатель снизился в 4,3 раза.

"В 2024 году общество получило доходы в виде процентов по выданным займам в общей сумме 137 тысяч рублей. В 2023 году - получило доходы в виде процентов в размере 3 897 тысяч рублей, в 2022 году - 32 287 тысяч рублей", - сообщается в отчетности.

Согласно документу, в 2024 году было принято решение о частичной отмене выплаты дивидендов в размере 200 тысяч рублей. В 2023 году компания не объявляла и не выплачивала дивиденды. В 2022 году были выплачены дивиденды за 2021 год единственному участнику АО в сумме 753 537 000 рублей.

Напоминая, что поставки продукции в Россию приостановлены с марта 2022 года, компания отмечает, что "руководство общества считает, что данная приостановка носит временный характер, однако, руководству общества не известно о каких-либо планах по восстановлению поставок алкогольных напитков в Россию в обозримом будущем". После приостановки поставок компания сократила арендные и другие расходы, персонал сокращен до одного человека.

Согласно отчетности, управленческие расходы в 2024 году сократились до 20,7 млн рублей с 87,4 млн рублей в 2023 году и с 295,6 млн рублей в 2022 году. "Исходя из текущих условий, руководство общества имеет достаточные основания полагать, что общество располагает достаточными ресурсами для осуществления своей деятельности непрерывно", - говорится в документе.

Последние данные по выручке ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" относятся к 2022 году. Тогда она составила 2,1 млрд рублей против 6,1 млрд рублей годом ранее.

LVMH подконтрольна французскому миллиардеру Бернару Арно и членам его семьи, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши.