LVMH в I квартале снизила выручку на 2%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в первом квартале снизил выручку на 2%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, она уменьшилась до 20,311 млрд евро по сравнению с 20,694 млрд евро за аналогичный период прошлого года. При этом снижение органической выручки (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составило 3%.

В Европе был отмечен рост продаж. В США наблюдался небольшой спад, несмотря на хорошие показатели продаж часов, ювелирных украшений и кожаных изделий. При этом в Японии было зафиксировано снижение, отмечается в сообщении компании.

Выручка LVMH в сегменте одежды и изделий из кожи в январе-марте сократилась на 4% - до 10,108 млрд евро. Реализация алкогольных напитков упала на 8%, составив 1,305 млрд евро.

Между тем продажи часов и ювелирных украшений выросли на 1% - до 2,482 млрд евро.

Доход сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) составил 4,189 млрд евро, а выручка в сегменте парфюмерии и косметики - 2,178 млрд евро. Оба показателя слабо изменились относительно первого квартала 2024 года.

Котировки акций LVMH в понедельник увеличились на 1,1%, но отчетность была опубликована после окончания торгов. Рыночная стоимость компании за последние три месяца упала на 18% (до 262 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 потерял всего 1,5%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5,66 тыс. Штат на конец 2024 года насчитывал более 215 тыс. сотрудников, около 40 тыс. из которых работают во Франции.