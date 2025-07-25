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Выручка ГК "Русагро" во II квартале выросла на 23%, до 88,27 млрд рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Русагро" во втором квартале 2025 года до межсегментных элиминаций составила 88,27 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает компания.

Выручка масложирового бизнеса составила 50,376 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Это 57% в общей выручке. Мясной бизнес увеличил выручку на 21%, до 14,484 млрд рублей (доля 16%), сахарный - снизил на 8%, до 8,217 млрд рублей (9%). Выручка "Агро-Белогорья" составила 11,745 млрд рублей (доля 13%). Результаты группы "Агро-Белогорье" учитываются с момента ее консолидации (12 ноября 2024 года).

Выручка сельскохозяйственного бизнеса снизилась на 20%, до 3,447 млрд рублей, его доля составила 4%.

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Русагро Агро-Белогорье Вадим Мошкович
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