Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича по делу о хищениях, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Мошковича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 мая 2025 года", - огласила постановление судья Олеся Менделеева.

Таким образом суд отклонил ходатайство защиты бизнесмена об избрании ему меры пресечения, не связанной с помещением в СИЗО, - домашнего ареста или запрета определенных действий.

Защита Мошковича не стала общаться с журналистами после заседания суда ввиду позиции самого бизнесмена по этому вопросу. Вместе с тем, после процесса адвокат предпринимателя пояснил ему, что в ближайшее время подаст жалобу на решение суда.

Как сообщалось, "Русагро" готово было внести за Мошковича залог в сумме 1 млрд руб.

Согласно ходатайству следствия, находясь на свободе, Мошкович может скрыться, попытаться уничтожить доказательства по делу и оказать давление на свидетелей. Кроме того, следователь указал на то, что у бизнесмена есть второе гражданство - Израиля, куда он может скрыться на частном самолете, находящимся в его распоряжении.

Защита Мошковича просила отказать следствию. Адвокаты подчеркнули, что бизнесмен не собирается скрываться и что у него в собственности нет самолета. Также защита предпринимателя отметила его масштабную благотворительную деятельность.

В свою очередь, сам Мошкович заявил в суде, что он законопослушный гражданин. Также он сообщил о наличии у него хронических заболеваний. "Я не хочу умереть в СИЗО", - сказал бизнесмен.

Мошкович, а также второй фигурант дела - бывший генеральный директор "Русагро" Максим Басов - были задержаны накануне.

В настоящее время бизнесмену предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК РФ). Вину он не признаёт.

Как сообщалось, уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". По словам информированного источника, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд руб., однако сумма может измениться.

Защита Мошковича сообщила, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов", а потерпевшим является компания с Кипра.

Накануне в "Русагро" прошли обыски, была изъята документация.

В компании заявили, что обыски не связаны с текущей деятельностью, работа продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме.

Расследование уголовного дела ведет следственный департамент МВД России.

Мошкович основал "Русагро" в 2004 году. В настоящее время это один из ведущих агрохолдингов РФ. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

С 2006 по 2014 год Мошкович занимал должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации.