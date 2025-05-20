Поиск

Основатель "Русагро" Мошкович стал фигурантом дела о даче особо крупной взятки

Основатель "Русагро" Мошкович стал фигурантом дела о даче особо крупной взятки
Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В отношении основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича, арестованного по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело о даче особо крупной взятки, сообщил в суде следователь.

"В отношении Мошковича Вадима Николаевича возбуждено уголовное дело (...) Дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ)", - сказала следователь во вторник в Мещанском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста Мошковича.

В РоссииОснователь "Русагро" в суде не признает вины в хищенияхЧитать подробнее

Подробности следователь не уточнила. Адвокаты Мошковича пояснили, что защите о новом деле неизвестно.

Следствие ходатайствует о продлении срока ареста Мошковичу, а также бывшему генеральному директору "Русагро" Максиму Басову до 25 августа.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями. Вину они не признают.

Уголовное дело, по которому изначально был задержан Мошкович, связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". Как сообщалось, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд рублей.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

Русагро Вадим Мошкович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр обороны РФ проинспектировал группировку "Центр"

В России спрос на аренду изб и теремов вырос за год в 2,5 раза

В России спрос на аренду изб и теремов вырос за год в 2,5 раза

РФ разочарована решением Израиля начать широкомасштабную наземную операцию в Газе

РФ разочарована решением Израиля начать широкомасштабную наземную операцию в Газе

На развитие космической отрасли до 2036 года потребуется около 4,5 трлн рублей

В Минфине ожидают IPO госкорпорации "ДОМ.РФ" в ноябре

В Минфине ожидают IPO госкорпорации "ДОМ.РФ" в ноябре

В санкционный список ЕС включены 183 танкера

Минфин предложил отраслевые критерии допуска на российский рынок

ФНС попала под мощную DDoS-атаку

В Анапе перекрыли выезды к морю для всех машин, кроме спецтехники

В Анапе перекрыли выезды к морю для всех машин, кроме спецтехники

ЕС включил в 17-й пакет санкции против 189 судов

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6393 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2263 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });