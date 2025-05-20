Основатель "Русагро" Мошкович стал фигурантом дела о даче особо крупной взятки

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В отношении основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича, арестованного по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело о даче особо крупной взятки, сообщил в суде следователь.

"В отношении Мошковича Вадима Николаевича возбуждено уголовное дело (...) Дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ)", - сказала следователь во вторник в Мещанском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста Мошковича.

Подробности следователь не уточнила. Адвокаты Мошковича пояснили, что защите о новом деле неизвестно.

Следствие ходатайствует о продлении срока ареста Мошковичу, а также бывшему генеральному директору "Русагро" Максиму Басову до 25 августа.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями. Вину они не признают.

Уголовное дело, по которому изначально был задержан Мошкович, связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". Как сообщалось, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд рублей.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.