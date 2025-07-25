Deutsche Boerse во II квартале увеличила чистую прибыль и выручку

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Германский биржевой оператор Deutsche Boerse AG во втором квартале 2025 года увеличил выручку на 4%, чистую прибыль - на 2%.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 508,7 млн евро против 498,6 млн евро годом ранее.

Выручка повысилась до 1,5 млрд евро с 1,45 млрд евро годом ранее. Операционные расходы выросли до 620,4 млн евро против 601 млн евро.

С начала 2025 года капитализация Deutsche Boerse выросла на 13,7% (до 47,1 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 20,9%.