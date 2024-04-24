Deutsche Boerse увеличил квартальную чистую прибыль на 5%, выручку - на 16%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Биржевой оператор Deutsche Boerse AG увеличил чистую прибыль в первом квартале на 5%, выручку - на 16%.

Чистая прибыль компании в январе-марте 2024 года составила 497,6 млн евро против 473,3 млн евро годом ранее. Показатель в расчете на акцию вырос до 2,89 евро с 2,7 евро.

Выручка составила 1,43 млрд евро по сравнению с 1,23 млрд евро годом ранее.

По итогам прошлого квартале Deutsche Boerse получила EBITDA в размере 875,3 млн евро по сравнению с 772,1 млн евро годом ранее.

Объявленная ранее программа выкупа акций на сумму 300 млн евро была завершена в запланированные сроки, 19 апреля.