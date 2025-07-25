ЦБ РФ понизил прогноз по цене на нефть для налогообложения на 2025-26 годы до $55/баррель

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Банк России обновил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2025 и 2026 годы, снизив его до $55 за баррель с $60 в предыдущем, апрельском прогнозе. Среднесрочный прогноз ЦБ опубликован 25 июля.

На 2027 год прогноз остался без изменений - $60 за баррель. Такой же уровень цены нефти ожидается банком в 2028 году.

С февраля ЦБ перешел на прогнозирование средней цены на нефть для целей налогообложения (согласно Налоговому кодексу для расчета НДПИ считается средний уровень цены нефти Urals) с ранее прогнозировавшейся цены нефти марки Brent.

В апрельском макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития также вернулось к прогнозированию используемой для налогообложения цены нефти марки Urals, тогда как ранее давало оценку экспортной цены на российскую нефть. По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена нефти марки Urals составит в 2025 году $56 за баррель, в 2026 году - $61, в 2027 году - $63, в 2028 году - $65.