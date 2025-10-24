Поиск

ЦБ повысил прогноз по цене на нефть для налогообложения на 2025 год до $58/баррель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2025 до $58 с $55 за баррель.

Ожидания относительно цены на нефть в 2026, 2027 и 2028 годах остались на уровне, предыдущего, июльского: $55/баррель, $60/баррель и $60/баррель соответственно.

С февраля 2025 года ЦБ перешел на прогнозирование средней цены на нефть для целей налогообложения (согласно Налоговому кодексу для расчета НДПИ считается средний уровень цены нефти Urals) с ранее прогнозировавшейся цены нефти марки Brent.

Минэкономразвития в сентябре повысило свой прогноз среднегодовой цены нефти марки Urals на 2025 год до $58 за баррель с $56, прогнозировавшийся в апреле. На 2026 год прогноз министерства составляет $59 ($61 в апрельской версии), в 2027 году - $61 ($63), в 2028 году - $65 (также $65).

