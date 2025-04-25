Прогноз ЦБ по цене на нефть для налогообложения на 2025 год понижен до $60 за баррель

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в 2025 году прогнозирует цену нефти, рассчитываемую для целей налогообложения, на уровне $60 за баррель (в предыдущем, февральском, прогнозе - $65 за баррель), говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ.

В 2026 и 2027 годах ЦБ ожидает цену на уровне $60 за баррель (в предыдущем прогнозе также $60 за баррель на оба года).

В феврале ЦБ перешел на прогнозирование средней цены на нефть для целей налогообложения (согласно Налоговому кодексу для расчета НДПИ считается средний уровень цены нефти Urals) с ранее прогнозировавшейся цены нефти марки Brent.

В обновленном апрельском макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития также вернулось к прогнозированию используемой для налогообложения цены нефти марки Urals, тогда как ранее давало оценку экспортной цены на российскую нефть. По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена нефти марки Urals составит в 2025 году $56 за баррель, в 2026 году - $61, в 2027 году - $63, в 2028 году - $65.