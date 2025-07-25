Глава Банка Франции не исключил нового снижения ставок ЕЦБ при необходимости

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку следует быть готовым к дальнейшему снижению ключевых процентных ставок в случае необходимости, считает член совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало. Его заявление опубликовано на сайте Банка Франции.

ЕЦБ 24 июля сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях: ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что регулятор находится в выжидательной позиции, поскольку пока неясно, как быстро сойдет на нет нынешняя неопределенность. Лагард не стала говорить о "паузе" в цикле смягчения ДКП, и это было воспринято экспертами как сигнал того, что она оставляет открытой возможность завершения цикла.

За последний год европейский регулятор опустил ставки восемь раз по 25 б.п.

Де Гало, однако, полагает, что руководству ЕЦБ необходимо сохранять "гибкость" в политике, поскольку укрепление евро оказывает "существенное дезинфляционное влияние".

"Крайне важно сохранять полную открытость в отношении будущих решений по денежно-кредитной политике", - считает он.

Де Гало отмечает, что американские пошлины на импорт, масштаб которых до сих пор неясен, вероятно, не приведут к усилению инфляции в еврозоне, тогда как дезинфляционные последствия укрепления евро очевидны.

Брюссель и Вашингтон продолжают торговые переговоры, и по данным СМИ, стороны смогут заключить соглашение до 1 августа, когда должны вступить в силу объявленные ранее американским президентом Дональдом Трампом пошлины.