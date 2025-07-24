ЕЦБ ожидаемо сохранил процентные ставки на прежних уровнях

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут основываться на прогнозах для инфляции и связанных с ними рисков, говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

"В настоящее время инфляция (в еврозоне - ИФ) находится около нашей среднесрочной цели в 2%, - отмечается в сообщении. - Поступающая информация в основном соответствует прогнозам ЕЦБ. Внутреннее инфляционное давление продолжает ослабляться, а рост зарплат замедляется".

"Европейская экономика остается устойчивой, несмотря на сложные глобальные условия. В то же время деловая среда является исключительно неопределенной, особенно с учетом торговых споров", - говорится в документе.

Совет управляющих ЕЦБ твердо намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% и готов корректировать имеющиеся инструменты для выполнения этой задачи. Регулятор будет продолжать следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно.

Портфель бумаг, приобретенных ЕЦБ в рамках программ выкупа активов PEPP и APP, сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг, отмечается в пресс-релизе.

Курс евро в паре с долларом по данным на 15:35 по Москве находится на уровне $1,1745 по сравнению с $1,1773 на закрытие предыдущей сессии. До публикации итогов заседания ЕЦБ он составлял $1,1757.

Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 прибавляет 0,5%.

Пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания начнется в 15:45 по московскому времени.