Brent подорожала до $69,42 за баррель

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут на оптимизме по поводу торговых переговоров США с их партнерами.

К 14:17 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,35%), до $69,42 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,26 (0,39%), до $66,29 за баррель.

За предыдущую сессию Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,2%.

Ранее на этой неделе США заключили торговое соглашение с Японией. СМИ сообщили, что Евросоюз и США также близки к заключению сделки, а министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что оптимистично оценивает возможность подписания соглашения с США до 1 августа.

По данным источников ряда СМИ, власти США могут разрешить компании Chevron вести деятельность в Венесуэле с определенными ограничениями.

По мнению аналитиков ING, это может привести к росту поставок нефти из страны, находящейся под американскими санкциями, на 200 тысяч баррелей в сутки.