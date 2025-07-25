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Нефть Brent подорожала до $69,33 за баррель

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти на фоне оптимизма в отношении хода торговых переговоров США с их партнерами.

Ранее на этой неделе Вашингтон подписал торговое соглашение с Японией, и СМИ сообщили о том, что ЕС и США также близки к заключению сделки.

В четверг министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что оптимистично оценивает возможность подписания соглашения с США до 1 августа, когда должны вступить в силу объявленные ранее американским президентом Дональдом Трампом пошлины. В случае Индии они могут составить 26%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени составляет $69,33 за баррель, что на $0,15 (0,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,67 (0,98%), до $69,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,15 (0,23%), до $66,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,78 (1,2%), до $66,03 за баррель.

Продвижение торговых переговоров США с их партнерами ослабляет беспокойство трейдеров в отношении перспектив мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть. Связанный с этим оптимизм перевешивает новости о возможном увеличении поставок сырья из Венесуэлы, отмечают эксперты ING.

Накануне The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американская Chevron вернула право на продолжение добычи нефти в Венесуэле.

Экспорт нефти из Венесуэлы вслед за этим может повыситься более чем на 200 тыс. баррелей в сутки, что является хорошей новостью для американских нефтепереработчиков, говорится в обзоре ING.

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