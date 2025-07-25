Новые пошлины США могут затронуть интересы около 2000 французских предприятий

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Более 10% торгового оборота около 2 тыс. французских предприятий зависит от их экспорта в США, пишет Le Figaro со ссылкой на специальное исследование национальной таможни.

При экспорте товаров в США в 2024 году на 48,6 млрд евро главным образом 14,7 тысячи предприятий торгового сектора (не считая сельскохозяйственных и финансовых продуктов) Соединенные Штаты являются второй по стоимости после Германии (78 млрд евро) страной-импортером из Франции, сказано в публикации.

Результат переговоров между Евросоюзом и США о таможенных пошлинах ожидается к 1 августа, дискуссии продолжаются, и в последние дни, по оценке Парижа, наметилось возможное соглашение, при котором американские пошлины могут быть снижены до 15% с исключениями для авиационной и фармацевтической отраслей. Пока же временно действует 10-процентная пошлина на европейский экспорт в США.

Как отмечается в исследовании, около 2 тысяч французских компаний, обеспечивающих три четверти экспорта в США транспортного оборудования (авиа- и судостроения), напитков и изделий кожгалантереи, могут столкнуться с дополнительным налоговым бременем. Их способность противостоять шоку новых тарифов во многом зависит, в частности, от их ставки маржи: высокая ставка может быть снижена компанией, чтобы "сохранить своих клиентов" или "поглотить полностью или частично повышение таможенных пошлин для своих клиентов за счет снижения цен".

По данным таможни, средняя ставка маржи для предприятий, экспортирующих на американский рынок, составила 35,5% в 2024 году по сравнению с 27,9% для предприятий во Франции в 2022 году. Однако показатели сильно варьируются в зависимости от размера компании и отрасли. Так, у четверти фирм маржа не превышает 11%, тогда как у другой четверти превышает 52,1%.