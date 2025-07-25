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Трамп оценивает шансы на торговое соглашение с Евросоюзом в 50%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вероятность достижения США успешного соглашения с Евросоюзом по пошлинам составляет около 50% или чуть меньше, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп перед отлетом в Шотландию.

"Насчет ЕС я бы сказал, что шансы у нас 50 на 50, может быть, чуть меньше, - сказал он. - Мы очень усердно работаем с Европой. ЕС выдвинул много условий, очень много условий".

Кроме того, Трамп заявил, что большинство сделок с другими странами "близятся к заключению", и в течение недели он разошлет главам государств новые письма о пошлинах, соответствующих новым договоренностям.

Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщала, что Брюссель и Вашингтон близки к заключению торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%.

По словам источников издания, в ЕС могут согласиться на эти условия, чтобы избежать американских пошлин в 30%, которые Трамп обещал ввести 1 августа при отсутствии договоренностей. Обсуждаемые условия включают отказ обеих сторон от пошлин на ряд товаров, в том числе на самолеты, алкогольные напитки и медицинское оборудование.

Дональд Трамп Евросоюз США
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