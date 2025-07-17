Министр экономики Франции отметил сложность переговоров с США по тарифам

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Переговоры с США по таможенным тарифам проходят сложно, и Евросоюз в случае их провала должен быть готов ответить Вашингтону равнозначными мерами, заявил министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбар. Об этом сообщают 20 Minutes.

"Эти продолжающиеся дискуссии, они чрезвычайно сложны, потому что мы имеем дело с несбалансированными предложениями", - сказал он.

По его мнению, при отсутствии удовлетворительного для Европы результата переговоров "так же, как американцы вводят высокие пошлины против нас, мы должны вместе с Евросоюзом договориться о введении пошлин на американский импорт, чтобы обеспечить сбалансированную ситуацию".

При этом цель ЕС, отметил Ломбар, в том, чтобы "как можно скорее установить максимально низкие тарифы, поскольку высокие тарифы не идут на пользу экономике".

Он добавил, что "в мире, где не все играют по правилам, (...) нам все равно необходимо, даже если это не соответствует европейской традиции, принять меры для защиты нашего бизнеса".

Президент США Дональд Трамп объявил 12 июля о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и стран ЕС, направив соответствующие послания в Мехико и Брюссель.

"С 1 августа мы будем взыскивать с товаров из стран ЕС пошлину всего в 30% для того, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", - написал он, не исключиввозможности продолжения переговоров.

На его предупреждение отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она распространила заявление, в котором сообщалось, что в ЕС приняли к сведению письмо президента США о пересмотре таможенных пошлин и будут защищать свои экономические интересы.

"Мы по-прежнему готовы продолжать работу над достижением соглашения к 1 августа. В то же время мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется", - говорилось в опубликованном 12 июля документе.