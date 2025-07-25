Золото падает более чем на 1%, торгуется у $3331 за унцию

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото резко снижаются в пятницу на фоне укрепления курса доллара США.

Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex к 18:28 по московскому времени понизились на 1,2% - до $3331,4 за тройскую унцию.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 0,4%. Укрепление доллара снижает инвестиционную привлекательность драгметаллов со стороны держателей других валют.

Поддержку доллару оказывает оптимизм по поводу скорого заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что между ним и главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом "нет напряженности", а также отметил, что не считает необходимым увольнение Пауэлла с поста главы ЦБ.