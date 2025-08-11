Поиск

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Цены на золото резко снижаются в понедельник с рекордных значений, достигнутых в конце прошлой недели на опасениях, что США будут облагать пошлинами импортируемые из Швейцарии золотые слитки.

В понедельник 11 августа на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл опускаются на 2,2%, до $3414,6 за тройскую унцию. В пятницу 8 августа цены достигали $3534,1 за унцию, что стало историческим максимумом.

Таможенно-пограничная служба США 8 августа заявила, что золотые слитки весом 1 кг и 100 унций (2,8 кг) должны классифицироваться по таможенному коду, который подпадает под действие импортных пошлин.

Однако затем СМИ написали, что администрация президента США Дональда Трампа намерена прояснить ситуацию и вывести слитки из-под действия пошлин.

Кроме того, спрос на защитные активы, включая золото, снижается на фоне надежд на урегулирование российско-украинского конфликта. Ожидается, что эта тема будет обсуждаться на встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится в эту пятницу на Аляске.

Тем временем аналитики Citi улучшили прогноз цен на золото на ближайшие три месяца до $3300-3600 за унцию с ожидавшихся ранее $3100-3500 за унцию.

"Рынок тревожила вероятность рецессии в США из-за высоких процентных ставок, и это провоцировало покупку золота для хеджирования таких рисков, - написали аналитики банка. - Эти опасения, вероятно, только усилились в последние шесть месяцев из-за объявленных Трампом импортных пошлин".

