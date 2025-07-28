Снижение "ЛУКОЙЛом" выбросов в атмосферу на 5% связано с динамикой добычи

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в 2024 году сократил валовую массу выбросов в атмосферу (без учета СО2) на 4,7% - до 445 тысяч тонн, сказано в его отчете.

Снижение "обусловлено преимущественно динамикой добычи углеводородов", объяснила компания.

Добыча углеводородов "ЛУКОЙЛом" в 2024 году без учета проекта Западная Курна-2 в Ираке снизилась на 2,8% по сравнению с 2023 годом, что обусловлено динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением ОПЕК+.

В 2024 году удельные выбросы от геологоразведки и добычи составили 3,8 кг на тонну условного топлива против 4 кг годом ранее, от нефтепереработки и нефтехимии не изменились - 0,8 кг/т и 1,6 кг/т соответственно. В нефтепродуктообеспечении показатель снизился с 0,9 до 0,8 кг/т, а в транспортировке вырос с 0,1 до 0,2 кг/т.

Выбросы окислов азота снизились незначительно - с 40 до 39 тысяч тонн, диоксида серы выросли с 24 до 27 тысяч тонн, летучих органических соединений - до 114 тысяч тонн, твердых веществ уменьшились с 24 до 23 тысяч тонн, летучих органических соединений составили 114 тысяч тонн по сравнению со 120 тысяч тонн годом ранее.