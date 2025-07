"ЛУКОЙЛ" в 2024 году увеличил производство и реализацию биотопливных смесей на 4%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Производство биотопливных смесей на НПЗ "ЛУКОЙЛа" в 2024 году выросло на 3,8% и превысило 2 млн тонн, реализация увеличилась на 4%, до 7 млн тонн, сообщается в отчете компании об устойчивом развитии.

За рубежом "ЛУКОЙЛ" поставляет клиентам биотопливо собственного производства первого поколения: автомобильный бензин с добавлением биоэтанола (до 10% объема) и биодизель, а также биотопливо сторонних производителей. Биотопливные смеси производятся на НПЗ и нефтебазах в Румынии, Болгарии и Нидерландах. "Спрос на продукты остается стабильным с незначительными колебаниями год к году", - отмечает компания.

Две структуры группы "ЛУКОЙЛ" в прошлом году получили сертификаты глобальной системы сертификации устойчивости продукции, которая подтверждает отсутствие ущерба окружающей среде (International Sustainability and Carbon Certification scheme, ISCC), признаваемые Международной организацией гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO1). Так, LUKOIL Aviation Bulgaria EOOD оформил сертификат ISCC EU2, подтверждающий соответствие требованиям Евросоюза к поставщикам устойчивого авиационного топлива (SAF). Нефтеперерабатывающему заводу в Болгарии выдан сертификат ISCC CORSIA3 (the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), удостоверяющий, что производство SAF путем смешения закупаемого биокомпонента с минеральным авиационным топливом соответствует установленным критериям устойчивого топлива. Первую партию SAF планируется произвести в 2025 году. Сертификация авиатоплива является обязательным условием поставки продукта на регулируемые рынки по выбросам парниковых газов от авиатранспорта, напоминает компания.

Помимо этого, НПЗ в Болгарии в 2024 году получил еще один сертификат международной системы ISCC-EU1. Он подтверждает, что процесс переработки натурального сырья, в частности POME (Palm Oil Mill Effluent) и UCO (Used Cooking Oil), через ко-процессинг в биотопливо второго поколения (биодизель) соответствует критериям устойчивого развития. Продукт частично заменит биодизель первого поколения (FAME), поставляемый на АЗС в настоящее время. Выпуск тестовой партии также планируется в 2025 году.

SAF (Sustainable Aviation Fuel) - это биотопливо, которое может смешиваться с обычным авиационным топливом в пропорциях до 50%. Оно на 100% производится из возобновляемого сырья, отходов и остатков, например, из кулинарных масел, животных жиров и побочных продуктов переработки растительных масел. Благодаря тому, что в основе SAF не ископаемое топливо, а биогенное сырье, его использование позволяет сократить выбросы парниковых газов по всей цепочке создания стоимости. SAF не требует модификации воздушных судов или существующей инфраструктуры распределения топлива в аэропортах.

Регламент Евросоюза 2023/2405 устанавливает, что поставщики авиационного топлива должны гарантировать наличие доли биотоплива в любом реактивном топливе, предоставляемом операторам авиакомпаний в каждом аэропорту ЕС. Кроме того, доля биотоплива должна увеличиваться каждые пять лет с минимальных 2% на 1 января 2025 года до 6% к 2030 году и 70% к 2050 году.