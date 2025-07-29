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Чистая прибыль Philips во втором квартале снизилась в 1,9 раза

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Нидерландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, сократила чистую прибыль во втором квартале 2025 года в 1,9 раза из-за единовременных факторов, однако показатель превысил ожидания рынка.

Компания улучшила прогноз рентабельности на текущий год, отметив, что негативные последствия торговых пошлин для ее показателей будут менее существенными, чем ожидалось ранее.

Как говорится в пресс-релизе Philips, чистая прибыль в апреле-июне составила 240 млн евро, или 0,25 евро на акцию, по сравнению с 452 млн евро, или 0,47 евро на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Снижение связано, главным образом, со сравнительным эффектом страховых поступлений в рамках дела о причинении вреда здоровью из-за использования аппаратов искусственной вентиляции легких производства американской Respironics, дочерней компании Philips.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) увеличилась на 9%, до 540 млн евро, рентабельность по этому показателю выросла до 12,4% с 11,1% годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой Philips, предполагал, что чистая прибыль компании составит 101 млн евро, скорректированная EBITA - 428 млн евро, рентабельность по EBITA - 9,9%.

Квартальная выручка Philips уменьшилась на 3%, до 4,34 млрд евро, сопоставимые продажи повысились на 1%, тогда как эксперты в среднем прогнозировали снижение на 0,4%.

Подразделение, разрабатывающее оборудование в сфере диагностики и терапии с визуальным контролем (Diagnosis & Treatment), сократило выручку на 4%, до 2,08 млрд евро. Доход в сегменте Connected Care (решения для дистанционного контроля за состоянием пациентов) уменьшился на 5%, до 1,27 млрд евро. В подразделении товаров для персонального ухода (Personal Health) выручка повысилась на 3% - до 862 млн евро.

Согласно прогнозу Philips, негативный эффект торговых пошлин для ее показателей в этом году составит 150-200 млн евро, а не 250-300 млн евро, как ожидалось ранее. В связи с этим компания повысила годовой прогноз роста скорректированной EBITA до 11,3-11,8% с 10,8-11,3%, свободного денежного потока - до 200-400 млн евро (ранее ожидался "слегка положительный" показатель).

Philips по-прежнему ожидает роста сопоставимых продаж в этом году на 1-3%.

Акции компании прибавляют в цене 11% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость почти не изменилась.

Philips Нидерланды
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