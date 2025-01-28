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Philips продаст американской Bridgefield подразделение оборудования для неотложной помощи

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Нидерландская Royal Philips NV продает подразделение по выпуску медицинского оборудования для неотложной помощи (Emergency Care) американской инвесткомпании Bridgefield Capital.

Как говорится в пресс-релизе Philips, компания заключит с продаваемым подразделением эксклюзивное соглашение, которое позволит ему использовать бренд Philips в производстве и продаже товаров по всему миру в течение 15 лет.

Финансовые условия сделки не раскрываются. Стороны рассчитывают закрыть ее во второй половине 2025 года.

Подразделение Emergency Care производит продукцию, играющую важную роль в оказании неотложной помощи как в больнице, так и за ее пределами, в том числе оборудование для восстановления сердечной деятельности, например, автоматические наружные дефибрилляторы.

Акции Philips прибавляют в цене 1,8% на торгах в Амстердаме во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 37%.

Royal Philips NV Bridgefield Capital Нидерланды США
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