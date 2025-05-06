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Philips в I квартале вернулся к чистой прибыли и ухудшил прогноз рентабельности

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Нидерландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, в первом квартале вернулась к чистой прибыли, несмотря на сокращение выручки.

Как сообщается в отчете компании, чистая прибыль в январе-марте составила 72 млн евро по сравнению с убытком в размере 998 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) составила 354 млн евро против 388 млн евро годом ранее. Рентабельность по этому показателю уменьшилась на 80 базисных пунктов до 9,4%.

Квартальная выручка Philips сократилась до 4,1 млрд евро с 4,14 млрд евро, сопоставимые продажи снизились на 2%.

Подразделение, разрабатывающее оборудование в сфере диагностики и терапии с визуальным контролем (Diagnosis & Treatment), сократило выручку на 3% до 1,97 млрд евро. Выручка подразделения Connected Care, предлагающего решения для дистанционного контроля за состоянием пациентов, увеличилась на 2% и составила 1,18 млрд евро. В сегменте выпуска товаров для персонального ухода (Personal Health) выручка повысилась на 3% до 811 млн евро.

Компания по-прежнему ожидает, что в 2025 году сопоставимые продажи увеличатся на 1-3%. Прогноз рентабельности по скорректированной EBITA понижен до 10,8-11,3% с 11,8-12,3%, в том числе из-за ожидаемого негативного влияния пошлин в размере 250-300 млн евро.

Акции Philips дешевеют на 2,1% на торгах во вторник.


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