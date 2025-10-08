Сбербанк не будет понижать прогноз по рентабельности капитала на 2025 год

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в октябре оценит целесообразность пересмотра прогноза по основным финансовым показателям на 2025 год, ожидания по рентабельности капитала (ROE) с уровня свыше 22% точно понижать не будет, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах "Финополиса" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы, когда отчетность раскроем в конце октября, проанализируем целесообразность внесения каких-то изменений в прогноз, но по рентабельности капитала прогноз ниже этого уровня (более 22% на 2025 года - ИФ) мы точно снижать не будем. Свыше 22% - это минимальное значение в нашей стратегии", - сказал он.

Сбер сейчас не видит оснований для пересмотра прогноза по чистой процентной марже на 2025 год (сейчас - свыше 5,8%).

"Нет, не видим оснований. Все идет примерно так, как мы ожидали. Динамика ключевой ставки несколько отличается. Мы сейчас уже не настолько ожидаем ее снижения к концу года, как это нам казалось в конце июля - начале августа. С точки зрения маржинальности пока сохраняем наши ожидания, последние месяцы укладываются в прогноз. Завтра мы раскроем цифры по РСБУ за сентябрь, 28 октября - по МСФО за третий квартал, оценим необходимость пересмотра прогноза, но я думаю, что, скорее всего, цифра эта (по марже свыше 5,8% - ИФ) не будет меняться", - отметил финдиректор.

Сбер озвучит свои ожидания по ключевой ставке на 2025 год после заседания совета директоров ЦБ 24 октября.

"Мы посмотрим на это в рамках отчетности по МСФО, она как раз будет опубликована через несколько дней после заседания ЦБ по ставке. Мы видим сейчас по рыночным индикаторам (уровню ставок, движению производных инструментов), что ожидания были более оптимистичными по снижению ключевой ставки, чем нынешние прогнозы. Примерно на процентный пункт, как минимум, ожидания по ставке на конец года стали выше. Мы тоже думаем над тем, чтобы наш прогноз пересмотреть, конкретные значения сможем озвучить уже после заседания совета директоров ЦБ", - заявил Скворцов.

Он добавил, что банковский сектор, по прогнозам Сбера, в 2025 году заработает меньшую прибыль, чем в 2024 году (3,8 трлн рублей).

"Мы видим цифры по банковской системе за август. Видим, что у многих банков снизилась прибыль. При этом по нам динамика положительная, и мы не ждем, что этот тренд как-то поменяется в оставшиеся месяцы. В целом по сектору конец 2024 года был очень высокий с точки зрения заработанной прибыли. Очень высокая база, и повторить результат 2024 года будет очень трудно, особенно учитывая, что на 1 сентября сектор пока идет хуже прошлого года. Мы предполагаем, что и в целом по году тоже будет цифра меньше", - добавил финдиректор Сбера.