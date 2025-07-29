Индия обошла Китай по поставкам смартфонов в США во II квартале

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов из Индии в США во втором квартале подскочили в 3,4 раза, а доля страны в общих поставках устройств в Штаты достигла 44% против 13% годом ранее, говорится в отчете аналитической компании Canalys (входит в группу Omdia).

Доля китайских смартфонов на рынке США упала до 25% с 61% во втором квартале 2024 года.

Вьетнам нарастил долю на американском рынке смартфонов до 30% с 24%.

Совокупные продажи смартфонов в Штатах в апреле-июне увеличились на 1%, до 27,1 млн, по данным Canalys.

Apple Inc. сократила продажи на 11%, до 13,3 млн единиц, Samsung нарастила поставки на 38%, до 8,3 млн. Motorola увеличила продажи на 2%, до 3,2 млн единиц, Google - на 13%, до 800 тысяч, TCL - сократила на 23%, до 700 тысяч.

"Во втором квартале Индия впервые стала ведущим поставщиком смартфонов, продаваемых в США, во многом благодаря переориентации цепочки поставок Apple в условиях неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем, - сказал главный аналитик Canalys Саньям Чаурасиа. - За последние несколько лет Apple нарастила свои производственные мощности в Индии, после чего приняла решение использовать большую часть экспортных мощностей в стране для поставок на американский рынок в 2025 году".