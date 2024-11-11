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Мировые поставки смартфонов в III квартале выросли на 5%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в третьем квартале 2024 года увеличились на 5% относительно аналогичного периода прошлого года - до 309,9 млн штук, следует из предварительных данных аналитической компании Canalys.

Это стало наилучшим показателем для июля-сентября с 2021 года, то есть со времен пандемии, говорится в отчете.

Южнокорейская Samsung Electronics осталась лидером мирового рынка, продав 57,5 млн смартфонов.

Apple Inc. сохранила второе место с рекордными 54,5 млн, что обусловлено сильным дебютом серии iPhone 16 на развивающихся рынках.

Далее следуют китайские Xiaomi - 42,8 млн единиц, OPPO (включая бренд OnePlus) - 28,6 млн и vivo - 27,2 млн.

Поставки смартфонов в мире (млн штук):

Компания III кв 2024г III кв 2023г изм доля рынка, III кв 24г доля рынка, III кв 23г
Samsung 57,5 58,6 -1,9% 19% 20%
Apple 54,5 50 9,0% 18% 17%
Xiaomi 42,8 41,5 3,1% 14% 14%
OPPO 28,6 26,4 8,3% 9% 9%
vivo 27,2 22 23,6% 9% 7%
Остальные 99,4 95,9 3,6% 32% 33%
Всего 309,9 294,6 5,2% 100% 100%

Samsung Electronics Apple Xiaomi
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