Мировые поставки смартфонов в III квартале выросли на 5%
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в третьем квартале 2024 года увеличились на 5% относительно аналогичного периода прошлого года - до 309,9 млн штук, следует из предварительных данных аналитической компании Canalys.
Это стало наилучшим показателем для июля-сентября с 2021 года, то есть со времен пандемии, говорится в отчете.
Южнокорейская Samsung Electronics осталась лидером мирового рынка, продав 57,5 млн смартфонов.
Apple Inc. сохранила второе место с рекордными 54,5 млн, что обусловлено сильным дебютом серии iPhone 16 на развивающихся рынках.
Далее следуют китайские Xiaomi - 42,8 млн единиц, OPPO (включая бренд OnePlus) - 28,6 млн и vivo - 27,2 млн.
Поставки смартфонов в мире (млн штук):
|Компания
|III кв 2024г
|III кв 2023г
|изм
|доля рынка, III кв 24г
|доля рынка, III кв 23г
|Samsung
|57,5
|58,6
|-1,9%
|19%
|20%
|Apple
|54,5
|50
|9,0%
|18%
|17%
|Xiaomi
|42,8
|41,5
|3,1%
|14%
|14%
|OPPO
|28,6
|26,4
|8,3%
|9%
|9%
|vivo
|27,2
|22
|23,6%
|9%
|7%
|Остальные
|99,4
|95,9
|3,6%
|32%
|33%
|Всего
|309,9
|294,6
|5,2%
|100%
|100%