Мировые поставки смартфонов в III квартале выросли на 5%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в третьем квартале 2024 года увеличились на 5% относительно аналогичного периода прошлого года - до 309,9 млн штук, следует из предварительных данных аналитической компании Canalys.

Это стало наилучшим показателем для июля-сентября с 2021 года, то есть со времен пандемии, говорится в отчете.

Южнокорейская Samsung Electronics осталась лидером мирового рынка, продав 57,5 млн смартфонов.

Apple Inc. сохранила второе место с рекордными 54,5 млн, что обусловлено сильным дебютом серии iPhone 16 на развивающихся рынках.

Далее следуют китайские Xiaomi - 42,8 млн единиц, OPPO (включая бренд OnePlus) - 28,6 млн и vivo - 27,2 млн.

Поставки смартфонов в мире (млн штук):