Поиск

МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,9%

МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,9%
Архивное фото
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) существенно понизил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году - до 0,9% с 1,5% - после незначительного его повышения в апреле (на 0,1 п.п., с 1,4%). Такие данные содержатся в обновленном июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update. Global Economy: Tenuous Resilience amid Persistent Uncertainty), опубликованном фондом во вторник.

Оценка фонда таким образом находится ниже диапазона прогноза Банка России, который ожидает рост ВВП РФ в 2025 году на 1-2%, а также существенно ниже апрельского прогноза Минэкономразвития в базовом сценарии - 2,5%.

Прогноз по росту российской экономики на 2026 год немного улучшен - до 1% с 0,9%, что попадает в интервал прогноза ЦБ (0,5%-1,5%), но ниже оценки Минэкономразвития в 2,4%.

Глобальная экономика

Прогноз роста глобальной экономики повышен на текущий год на 0,2 п.п. - до 3% с 2,8% (в апреле фонд напротив снижал свою оценку на 0,5 п.п., с 3,3%), на 2026 год - на 0,1 п.п., до 3,1% (в апреле оценка снижалась на 0,3 п.п., до 3%).

Как отмечает МВФ, обновленная оценка отражает, в частности, более сильное, чем ожидалось, стимулирование в преддверии повышения тарифов, более низкие, чем было объявлено в апреле, средние эффективные тарифные ставки США, улучшение финансовых условий, в том числе благодаря ослаблению доллара, и фискальную экспансию в некоторых крупных юрисдикциях.

"После беспрецедентного повышения тарифов, введенных в отношении остального мира в апреле, США частично изменили курс, приостановив повышение тарифов для большинства своих торговых партнеров. Это, а также деэскалация торговой напряженности с Китаем в мае позволили незначительно снизить эффективную ставку тарифа США с 24% до примерно 17%. Несмотря на эти позитивные изменения, тарифы остаются исторически высокими, а мировая политика остается крайне неопределенной, поскольку лишь немногие страны достигли полноценных торговых соглашений. Это скромное снижение торговой напряженности, каким бы хрупким оно ни было, способствовало устойчивости мировой экономики", - отмечает главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, слова которого приводятся в материалах фонда.

Прогноз по глобальной инфляции на 2025 год был понижен на 0,1 п.п., до 4,2% (в предыдущем обзоре оценка потребительских цен повышалась на 0,1 п.п., до 4,3%). Ожидания по 2026 году не изменились - 3,6%.

Фонд сохранил прогноз по инфляции в странах с развитой экономикой в 2025 году - 2,5%, на 2026 год снизил оценку на 0,1 п.п., до 2,1%. Прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам снижен на 0,1 п.п. ежегодно, до 5,4% и 4,5%, соответственно.

Оценка роста объема мировой торговли на 2025 год была повышена на 0,9 п.п., до 2,6% после апрельского снижения до 1,7% с 3,2%. Прогноз на 2026 год напротив был снижен на 0,6 п.п., до 1,9% с 2,5% (в январе фонд ожидал рост на 3,3%).

МВФ несколько улучшил прогноз снижения средней цены нефти в 2025 году - на 13,9% (ранее - на 15,5%), до $68,18/барр. (было $66,94/барр., речь идет о среднеарифметическом значении стоимости трех разных бенчмарков - Brent, WTI и Dubai). В 2026 году, по прогнозу фонда, цена снизится на 5,7% (ранее - на 6,8%) - до $64,33 (ранее - $62,38).

Остальные страны

Прогноз роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2025 г. повышен на 0,4 п.п., до 4,1%, в 2026 г. - на 0,1 п.п., до 4%. Оценку роста развитых стран МВФ повысил на 0,1 п.п. каждый год, до 1,5% в текущем году, и до 1,6% в 2026 г.

Фонд повысил на 0,8 п.п. прогноз роста экономики Китая в 2025 году - до 4,8% (в апреле он снижал оценку роста на 0,6 п.п.). В 2026 году рост ВВП страны составит, по оценке МВФ, 4,2%, ранее он оценивался им в 4%.

Повышена оценка роста ВВП Индии - в 2025 году на 0,2 п.п., до 6,4%, в 2026 году на 0,1 п.п., до 6,4%. Прогноз по Бразилии повышен на 0,3 п.п. в текущем году, до 2,3%, и на 0,1 п.п. в 2026 году - до 2,1%.

Фонд повысил прогноз роста ВВП США - на 0,1 п.п., до 1,9% (в апреле наоборот снижал прогноз на 0,9 п.п.). В 2026 году рост в США ожидается на 2% против 1,1%, прогнозировавшихся в апреле.

Также МВФ улучшил свой прогноз роста экономики стран еврозоны - на 0,2 п.п., до 1%, на 2026 год оставил оценку неизменной - 1,2%.

В Германии фонд ожидает в текущем году рост на 0,1 п.п. (в апреле прогнозировал нулевой рост, а изначально ожидал рост в 2025 г. на 1,3%, затем снижал свою оценку до 0,8% и 0,3%). В 2026 году, по мнению фонда, рост немецкой экономики составит 0,9% (оценка не изменилась).

Прогноз по Испании на 2025-2026 годы остался прежним - 2,5% и 1,8%. Для ВВП Франции оценка также сохранилась - 0,6% и 1%, соответственно. По экономике Италии прогноз на 2025 год повышен на 0,1 п.п., до 0,5%, в 2026 году по-прежнему ожидается рост на 0,8%.

МВФ также повысил оценку роста ВВП Великобритании - на 0,1 п.п., до 1,2%, прогноз на 2026 год остался на уровне 1,4%.

Прогноз по экономике Японии был повышен на 0,1 п.п. в текущем году, до 0,7%, и снижен на 0,1 п.п., до 0,5% в 2026 году.

МВФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Union Pacific и Norfolk Southern объединятся в крупнейшего ж/д оператора США

Union Pacific и Norfolk Southern объединятся в крупнейшего ж/д оператора США

Brent подешевела до $70 за баррель

Brent подешевела до $70 за баррель

Биржевая цена Аи-92 ускорила снижение и идет вниз третью торговую сессию

Греф заявил об обеспокоенности ситуацией с ипотекой из-за жесткого регулирования

Греф заявил об обеспокоенности ситуацией с ипотекой из-за жесткого регулирования

У Сбербанка ситуация по стоимости риска близка к пику

Сбер сохранил прогноз по рентабельности капитала на 2025 г. свыше 22%

Сбер сохранил прогноз по рентабельности капитала на 2025 г. свыше 22%

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО до 859 млрд рублей

"Главпродукт" перешел в собственность РФ

"Главпродукт" перешел в собственность РФ

Нефть Brent подешевела до $69,92 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6839 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });