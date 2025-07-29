МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,9%

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) существенно понизил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году - до 0,9% с 1,5% - после незначительного его повышения в апреле (на 0,1 п.п., с 1,4%). Такие данные содержатся в обновленном июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update. Global Economy: Tenuous Resilience amid Persistent Uncertainty), опубликованном фондом во вторник.

Оценка фонда таким образом находится ниже диапазона прогноза Банка России, который ожидает рост ВВП РФ в 2025 году на 1-2%, а также существенно ниже апрельского прогноза Минэкономразвития в базовом сценарии - 2,5%.

Прогноз по росту российской экономики на 2026 год немного улучшен - до 1% с 0,9%, что попадает в интервал прогноза ЦБ (0,5%-1,5%), но ниже оценки Минэкономразвития в 2,4%.

Глобальная экономика

Прогноз роста глобальной экономики повышен на текущий год на 0,2 п.п. - до 3% с 2,8% (в апреле фонд напротив снижал свою оценку на 0,5 п.п., с 3,3%), на 2026 год - на 0,1 п.п., до 3,1% (в апреле оценка снижалась на 0,3 п.п., до 3%).

Как отмечает МВФ, обновленная оценка отражает, в частности, более сильное, чем ожидалось, стимулирование в преддверии повышения тарифов, более низкие, чем было объявлено в апреле, средние эффективные тарифные ставки США, улучшение финансовых условий, в том числе благодаря ослаблению доллара, и фискальную экспансию в некоторых крупных юрисдикциях.

"После беспрецедентного повышения тарифов, введенных в отношении остального мира в апреле, США частично изменили курс, приостановив повышение тарифов для большинства своих торговых партнеров. Это, а также деэскалация торговой напряженности с Китаем в мае позволили незначительно снизить эффективную ставку тарифа США с 24% до примерно 17%. Несмотря на эти позитивные изменения, тарифы остаются исторически высокими, а мировая политика остается крайне неопределенной, поскольку лишь немногие страны достигли полноценных торговых соглашений. Это скромное снижение торговой напряженности, каким бы хрупким оно ни было, способствовало устойчивости мировой экономики", - отмечает главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, слова которого приводятся в материалах фонда.

Прогноз по глобальной инфляции на 2025 год был понижен на 0,1 п.п., до 4,2% (в предыдущем обзоре оценка потребительских цен повышалась на 0,1 п.п., до 4,3%). Ожидания по 2026 году не изменились - 3,6%.

Фонд сохранил прогноз по инфляции в странах с развитой экономикой в 2025 году - 2,5%, на 2026 год снизил оценку на 0,1 п.п., до 2,1%. Прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам снижен на 0,1 п.п. ежегодно, до 5,4% и 4,5%, соответственно.

Оценка роста объема мировой торговли на 2025 год была повышена на 0,9 п.п., до 2,6% после апрельского снижения до 1,7% с 3,2%. Прогноз на 2026 год напротив был снижен на 0,6 п.п., до 1,9% с 2,5% (в январе фонд ожидал рост на 3,3%).

МВФ несколько улучшил прогноз снижения средней цены нефти в 2025 году - на 13,9% (ранее - на 15,5%), до $68,18/барр. (было $66,94/барр., речь идет о среднеарифметическом значении стоимости трех разных бенчмарков - Brent, WTI и Dubai). В 2026 году, по прогнозу фонда, цена снизится на 5,7% (ранее - на 6,8%) - до $64,33 (ранее - $62,38).

Остальные страны

Прогноз роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2025 г. повышен на 0,4 п.п., до 4,1%, в 2026 г. - на 0,1 п.п., до 4%. Оценку роста развитых стран МВФ повысил на 0,1 п.п. каждый год, до 1,5% в текущем году, и до 1,6% в 2026 г.

Фонд повысил на 0,8 п.п. прогноз роста экономики Китая в 2025 году - до 4,8% (в апреле он снижал оценку роста на 0,6 п.п.). В 2026 году рост ВВП страны составит, по оценке МВФ, 4,2%, ранее он оценивался им в 4%.

Повышена оценка роста ВВП Индии - в 2025 году на 0,2 п.п., до 6,4%, в 2026 году на 0,1 п.п., до 6,4%. Прогноз по Бразилии повышен на 0,3 п.п. в текущем году, до 2,3%, и на 0,1 п.п. в 2026 году - до 2,1%.

Фонд повысил прогноз роста ВВП США - на 0,1 п.п., до 1,9% (в апреле наоборот снижал прогноз на 0,9 п.п.). В 2026 году рост в США ожидается на 2% против 1,1%, прогнозировавшихся в апреле.

Также МВФ улучшил свой прогноз роста экономики стран еврозоны - на 0,2 п.п., до 1%, на 2026 год оставил оценку неизменной - 1,2%.

В Германии фонд ожидает в текущем году рост на 0,1 п.п. (в апреле прогнозировал нулевой рост, а изначально ожидал рост в 2025 г. на 1,3%, затем снижал свою оценку до 0,8% и 0,3%). В 2026 году, по мнению фонда, рост немецкой экономики составит 0,9% (оценка не изменилась).

Прогноз по Испании на 2025-2026 годы остался прежним - 2,5% и 1,8%. Для ВВП Франции оценка также сохранилась - 0,6% и 1%, соответственно. По экономике Италии прогноз на 2025 год повышен на 0,1 п.п., до 0,5%, в 2026 году по-прежнему ожидается рост на 0,8%.

МВФ также повысил оценку роста ВВП Великобритании - на 0,1 п.п., до 1,2%, прогноз на 2026 год остался на уровне 1,4%.

Прогноз по экономике Японии был повышен на 0,1 п.п. в текущем году, до 0,7%, и снижен на 0,1 п.п., до 0,5% в 2026 году.