OpenAI и Microsoft могут согласовать новые условия партнерства в ближайшие недели

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI и один из ее крупнейших инвесторов Microsoft Corp. могут согласовать новые условия партнерства в ближайшие недели, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам некоторых источников агентства, стороны в том числе обсуждали возможность сохранения доступа Microsoft к новейшим моделям OpenAI в случае успешной разработки стартапом универсального искусственного интеллекта (УИИ, компьютерная программа с интеллектом на уровне человеческого - ИФ). Действующий контракт сторон, истекающий в 2030 году, предполагает потерю Microsoft некоторых прав на технологии OpenAI в случае разработки УИИ.

Переговоры носят регулярный характер, а главы компаний Сэм Альтман и Сатья Наделла общались на июльской конференции Allen & Co. в Айдахо, отмечают некоторые собеседники Bloomberg.

Стороны также обсуждают размер доли Microsoft в OpenAI после планируемой реструктуризации стартапа. Microsoft инвестировала в него около $13,75 млрд.