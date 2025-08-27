Переговоры с Microsoft и реструктуризация OpenAI могут затянуться до 2026 года

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Реструктуризация американской ИИ-компании OpenAI может затянуться до следующего года, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Для завершения реструктуризации, которая откроет путь к выходу на биржу, компании необходимо согласовать новые условия партнерства со своим крупнейшим инвестором - Microsoft Corp. Их действующий коммерческий контракт рассчитан до 2030 года.

Однако стороны пока не могут прийти к консенсусу по ключевым вопросам, и переговоры между ними могут не завершиться до конца года, говорят источники FT.

В случае пропуска этого срока японская SoftBank будет вправе не инвестировать обещанные $10 млрд в OpenAI, а планы привлечения дополнительного капитала разработчиком ChatGPT также окажутся под угрозой.

По данным источников, Microsoft и OpenAI не могут согласовать условия доступа софтверного гиганта к интерфейсу программирования приложений (API) партнера.

Microsoft владеет исключительными правами на хостинг моделей OpenAI. Они размещаются на облачной платформе Azure, но, как говорят источники, OpenAI хочет получить возможность заключить дополнительные партнерства с Google и Amazon Web Services.

По словам одного из источников, Microsoft и OpenAI обсуждают соглашение, по которому разработчик ChatGPT сможет обслуживать лишь государственных заказчиков, которых нет на Azure.

Кроме того, стороны не могут договориться по вопросу доступа Microsoft к интеллектуальной собственности OpenAI и того, будет ли софтверный гигант видеть, как обучаются новые модели, или просто сможет использовать их в своих продуктах.

Главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла также хочет изъять из контракта пункт о так называемом универсальном искусственном интеллекте (УИИ), позволяющий OpenAI лишить Microsoft доступа к интеллектуальной собственности в случае разработки ИИ-компанией такой программы. Стороны определяют УИИ как "высокоавтономную систему, превосходящую человека в большей части экономически ценной работы".

OpenAI хочет сохранить пункт об УИИ в той или иной форме.

От разрешения указанных вопросов будет зависеть размер доли Microsoft в OpenAI после реструктуризации. Ожидается, что софтверному гиганту будет принадлежать 30-35% компании, но эта цифра может измениться, говорят источники.

Microsoft к настоящему времени инвестировала в OpenAI более $13 млрд.

По словам источников FT, стороны, скорее всего, заключат сделку, однако переговоры наверняка затянутся как минимум до конца года.

OpenAI и Microsoft в совместном заявлении отметили следующее: "У нас долгосрочное, продуктивное партнерство, благодаря которому все получили замечательные ИИ-инструменты. Переговоры продолжаются, и мы оптимисты в том, что касается продолжения совместной работы в ближайшие годы".