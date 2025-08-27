Поиск

Переговоры с Microsoft и реструктуризация OpenAI могут затянуться до 2026 года

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Реструктуризация американской ИИ-компании OpenAI может затянуться до следующего года, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Для завершения реструктуризации, которая откроет путь к выходу на биржу, компании необходимо согласовать новые условия партнерства со своим крупнейшим инвестором - Microsoft Corp. Их действующий коммерческий контракт рассчитан до 2030 года.

Однако стороны пока не могут прийти к консенсусу по ключевым вопросам, и переговоры между ними могут не завершиться до конца года, говорят источники FT.

В случае пропуска этого срока японская SoftBank будет вправе не инвестировать обещанные $10 млрд в OpenAI, а планы привлечения дополнительного капитала разработчиком ChatGPT также окажутся под угрозой.

По данным источников, Microsoft и OpenAI не могут согласовать условия доступа софтверного гиганта к интерфейсу программирования приложений (API) партнера.

Microsoft владеет исключительными правами на хостинг моделей OpenAI. Они размещаются на облачной платформе Azure, но, как говорят источники, OpenAI хочет получить возможность заключить дополнительные партнерства с Google и Amazon Web Services.

По словам одного из источников, Microsoft и OpenAI обсуждают соглашение, по которому разработчик ChatGPT сможет обслуживать лишь государственных заказчиков, которых нет на Azure.

Кроме того, стороны не могут договориться по вопросу доступа Microsoft к интеллектуальной собственности OpenAI и того, будет ли софтверный гигант видеть, как обучаются новые модели, или просто сможет использовать их в своих продуктах.

Главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла также хочет изъять из контракта пункт о так называемом универсальном искусственном интеллекте (УИИ), позволяющий OpenAI лишить Microsoft доступа к интеллектуальной собственности в случае разработки ИИ-компанией такой программы. Стороны определяют УИИ как "высокоавтономную систему, превосходящую человека в большей части экономически ценной работы".

OpenAI хочет сохранить пункт об УИИ в той или иной форме.

От разрешения указанных вопросов будет зависеть размер доли Microsoft в OpenAI после реструктуризации. Ожидается, что софтверному гиганту будет принадлежать 30-35% компании, но эта цифра может измениться, говорят источники.

Microsoft к настоящему времени инвестировала в OpenAI более $13 млрд.

По словам источников FT, стороны, скорее всего, заключат сделку, однако переговоры наверняка затянутся как минимум до конца года.

OpenAI и Microsoft в совместном заявлении отметили следующее: "У нас долгосрочное, продуктивное партнерство, благодаря которому все получили замечательные ИИ-инструменты. Переговоры продолжаются, и мы оптимисты в том, что касается продолжения совместной работы в ближайшие годы".

Microsoft SoftBank Сатья Наделла OpenAI США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росрыболовство в биржевой торговле рыбой видит риски дополнительной нагрузки для бизнеса

Росимущество в 2025 году планирует выручить от приватизации порядка 90 млрд рублей

Росимущество в 2025 году планирует выручить от приватизации порядка 90 млрд рублей

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

"Известия" сообщили о планах торговой сети "Лента" купить гипермаркеты "О'кей"

"Известия" сообщили о планах торговой сети "Лента" купить гипермаркеты "О'кей"

Нефть осталась стабильна после падения накануне

Подготовлен проект о введении с марта 2026 г. "российской полки" в непродовольственном ритейле

Подготовлен проект о введении с марта 2026 г. "российской полки" в непродовольственном ритейле
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });