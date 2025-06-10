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OpenAI рассчитывает увеличить выручку от подписок почти вдвое, до $10 млрд

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Годовая регулярная выручка (annual recurring revenue, ARR) американской OpenAI выросла до $10 млрд с $5,5 млрд на конец прошлого года, передает CNBC со ссылкой на представителя ИИ-компании.

Показатель отражает ожидаемые поступления от подписок на потребительские сервисы, бизнес-продукты ChatGPT и интерфейс программирования приложений (API) и не включает лицензионные поступления от Microsoft и крупные разовые сделки.

К 2029 году OpenAI планирует получать совокупную выручку в размере $125 млрд в год, говорит информированный источник телеканала. До 2029 года компания также не рассчитывает стать прибыльной, пишет Financial Times со ссылкой на предоставленные инвесторам документы.

Минувший год OpenAI завершила с убытком в размере около $5 млрд. Расчетная годовая выручка компании (доходы за предшествующий месяц, умноженные на 12) в декабре 2023 года достигала $2 млрд, писала FT со ссылкой на источники. По данным технологического издания The Information, в октябре того же года ее расчетная годовая выручка составляла $1,3 млрд.

Другие ИИ-стартапы также активно наращивают ARR. Так, Cursor увеличил ее в этом году до $500 млн с менее чем $100 млн в 2024 году, Anthropic, по данным источника FT, - до $3 млрд с $1 млрд в период с января по май текущего года. Оба эти стартапа также убыточны.

Microsoft OpenAI Cursor Anthropic США ChatGPT
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