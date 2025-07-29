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L'Oreal увеличила полугодовую выручку и скорректированную прибыль

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Французская группа L'Oreal SA, один из крупнейших в мире производителей косметики, зафиксировала слабый рост выручки и скорректированной прибыли в первом полугодии, рост сопоставимых продаж оказался хуже ожиданий рынка.

В январе-июне 2025 года чистая прибыль компании составила 3,37 млрд евро против 3,66 млрд евро годом ранее. Скорректированный показатель повысился до 3,78 млрд евро с 3,74 млрд евро.

Операционная прибыль увеличилась на 3,1%, до 4,74 млрд евро.

Выручка повысилась на 1,6% и составила 22,47 млрд евро.

Сопоставимые продажи поднялись на 2,4%, тогда как опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста показателя на 2,7%.

В первом полугодии выручка в сегменте профессиональной косметики повысилась на 4,9%, до 2,55 млрд евро, в сегменте потребительской косметики - на 1,1%, до 8,41 млрд евро. Продажи в люксовом сегменте увеличились на 1%, до 7,66 млрд евро, в сегменте косметики для ухода за кожей, которое включает в себя бренд La Roche-Posay - на 1,7%, до 3,86 млрд евро.

Продажи в Европе выросли на 3,4%, в Северной Америке - на 0,4%, в регионе SAPMENA-SSA (объединяет Южную Азию, Океанию, Ближний Восток, Северную Африку и Африку к югу от Сахары) - на 9,2%. Тем временем в Северной Азии продажи сократились на 1,5%, в Латинской Америке - на 1%.

L'Oreal производит косметику, духи, средства по уходу за кожей и волосами под 35 брендами, включая всемирно известные Yves Saint Laurent, Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline, Giorgio Armani, Prada и Kiehl's.

L'Oreal Франция
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