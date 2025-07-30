Поиск

Розничные продажи в Германии в июне выросли на 1%, сильнее прогноза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в июне выросли на 1% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%, по данным Trading Economics.

В мае розничные продажи снизились на 1,6%, как и сообщалось ранее.

Продажи продуктовых ритейлеров в Германии в прошлом месяце увеличились на 0,3%, магазинов непродовольственных товаров - на 1,8%. Реализация в сфере электронной коммерции и почтовых заказов повысилась на 9%.

Розничные продажи в ФРГ в июне выросли на 4,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

В мае увеличение продаж в годовом выражении составило 2,6%, а не 1,6%, как сообщалось ранее.

Destatis Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совладелец "Внуково" Ванцев заявил о готовности стать инвестором "Домодедово"

Совладелец "Внуково" Ванцев заявил о готовности стать инвестором "Домодедово"

После переговоров США и КНР решение об отсрочке пошлин будет принимать Трамп

Франция требует исключения шампанского и вин из-под пошлин США в 15%

Франция требует исключения шампанского и вин из-под пошлин США в 15%

МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,9%

МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,9%

Union Pacific и Norfolk Southern объединятся в крупнейшего ж/д оператора США

Union Pacific и Norfolk Southern объединятся в крупнейшего ж/д оператора США

Brent подешевела до $70 за баррель

Brent подешевела до $70 за баррель

Биржевая цена Аи-92 ускорила снижение и идет вниз третью торговую сессию

Греф заявил об обеспокоенности ситуацией с ипотекой из-за жесткого регулирования

Греф заявил об обеспокоенности ситуацией с ипотекой из-за жесткого регулирования
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6842 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });