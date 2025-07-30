Розничные продажи в Германии в июне выросли на 1%, сильнее прогноза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в июне выросли на 1% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%, по данным Trading Economics.

В мае розничные продажи снизились на 1,6%, как и сообщалось ранее.

Продажи продуктовых ритейлеров в Германии в прошлом месяце увеличились на 0,3%, магазинов непродовольственных товаров - на 1,8%. Реализация в сфере электронной коммерции и почтовых заказов повысилась на 9%.

Розничные продажи в ФРГ в июне выросли на 4,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

В мае увеличение продаж в годовом выражении составило 2,6%, а не 1,6%, как сообщалось ранее.