Розничные продажи в Германии в мае неожиданно снизились на 1,6%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в мае упали на 1,6% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в апреле снижение розничных продаж составило 0,6%, а не 1,1%, как сообщалось ранее.

Продажи продуктовых ритейлеров в Германии в прошлом месяце сократились на 1,3%, магазинов непродовольственных товаров - на 2,2%. Продажи в сфере электронной коммерции и почтовых заказов уменьшились на 1,4%.

Розничные продажи в ФРГ в мае выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Эксперты в среднем ожидали повышения на 3,3%.

В апреле увеличение продаж в годовом выражении составило 2,9%, а не 2,3%, как сообщалось ранее.