Розничные продажи в Германии в августе неожиданно снизились на 0,2%
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в августе снизились на 0,2% к июлю, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).
Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,5%, по данным Trading Economics.
В июле продажи сократились на 0,5%, а не 1,5%, как сообщалось ранее.
Продажи продуктовых ритейлеров в Германии в прошлом месяце увеличились на 0,6%, магазинов непродовольственных товаров - снизились на 1%. Реализация в сфере электронной коммерции и почтовых заказов упала на 2%.
Розничные продажи в ФРГ в августе выросли на 1,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.
В июле увеличение в годовом выражении составило 2,9%, а не 4,9%, как было объявлено ранее.