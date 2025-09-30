Розничные продажи в Германии в августе неожиданно снизились на 0,2%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в августе снизились на 0,2% к июлю, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,5%, по данным Trading Economics.

В июле продажи сократились на 0,5%, а не 1,5%, как сообщалось ранее.

Продажи продуктовых ритейлеров в Германии в прошлом месяце увеличились на 0,6%, магазинов непродовольственных товаров - снизились на 1%. Реализация в сфере электронной коммерции и почтовых заказов упала на 2%.

Розничные продажи в ФРГ в августе выросли на 1,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

В июле увеличение в годовом выражении составило 2,9%, а не 4,9%, как было объявлено ранее.